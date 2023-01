Verso la Supercoppa, Milan sotto processo. Con l'Inter Pioli ritrova Tonali e Kjaer

di Luca Uccello

Il momento più duro è arrivato. Prima o poi doveva succedere. E ora il Milan deve dimostrare la sua forza. Deve dimostrarlo la società. Tutta. Da Gerry Cardinale (ma che fine ha fatto la proprietà?) a Paolo Maldini. Poi la squadra a cominciare da Stefano Pioli che deve ritrovare quella formula magica, quella squadra che un anno fa non aveva paura di nessuno.

Cosa è cambiato? La prima cosa che viene in mente è l'assenza prolungata di Zlatan Ibrahimovic. Importante in campo ma soprattutto fuori. Ma Ibra sta pensando a curarsi il ginocchio che fa ancora male. E poi? L'assenza prolungata di Simon Kjaer non ha aiutato l'allenatore. E se aggiungiamo la mancanza di un leader come Mike Maignan, si capisce come il Milan di oggi sia diversissimo da quello di un anno fa. A questi problemi che prima o poi dovranno risolversi (Kjaer è pronto a tornare dall'inizio in Supercoppa a Ryiad) ci si aggiunge quello di un mercato andato decisamente a male. Non si salva nessuno. Insomma far partire Frank Kessie (ma va all'Inter?) e sostituirlo con Tommaso Pobega e Aster Vranckx per esempio non ha funzionato. E ora anche i tifosi cominciano a interrogarsi.



