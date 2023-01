Mirabelli, l'ex ds del Milan litiga con un tifoso: «Ma che c*** di squadra hai fatto». E parte un pugno

di Redazione Web

In molti lo ricorderanno come direttore sportivo del Milan ai tempi di una delle campagne acquisti più altisonanti - quanto fallimentari - della sua storia recente: Massimiliano Mirabelli, attuale ds del Padova, non sta vivendo bei momenti, con i biancoscudati che non riescono proprio a decollare in Serie C. E ieri alla fine della partita tra Padova e Juve Next Gen (la squadra B della Juventus), è scoppiata una lite in tribuna con un tifoso.

Milan bloccato dal Lecce (2-2) e il Napoli va a + 9. Primo tempo disastroso per i rossoneri

Lecce-Milan 2-2, le pagelle: Theo irriconoscibile, Brahim non inventa, Calabria mostra i muscoli

Lite tra Mirabelli e un tifoso, parte un pugno

Come racconta Il Gazzettino, tutto sarebbe partito da una frase colorita del supporter che, aperta la porta di uno dei box delle tv da cui il diesse ha assistito all’incontro, avrebbe contestato il suo operato: “Ma che c… di squadra hai fatto”. Di qui sarebbe nato un primo breve alterco verbale che ha poi portato, quando Mirabelli ha cercato di uscire dal box a spintoni e almeno un colpo proibito, un pugno. Il tutto si è sedato anche grazie all’intervento di uno steward e poi delle forze dell’ordine.



Mirabelli, 53 anni a Padova dal gennaio 2022, è andato in Questura per verbalizzare di avere subito un'aggressione verbale per la quale, sentendosi minacciato, ha spintonato il tifoso. Quest’ultimo ha invece parlato di un pugno ricevuto alla testa per il quale si sarebbe recato in ospedale con riserva di querelare il diesse. Per la cronaca la partita è finita 1-1.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA