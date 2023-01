Lecce-Milan 2-2, le pagelle: Theo Hernandez irriconoscibile, Brahim Diaz non inventa, Calabria mostra i muscoli del capitano

di Luca Uccello

Il Milan ha pareggiato 2-2 a Lecce in una partita della 18esima giornata di Serie A. Padroni di casa in vantaggio con l'autogol di Theo Hernandez e il gol di Baschirotto. Nella ripresa rimonta rossonera con le reti di Leao e Calabria.

LE PAGELLE DEL MILAN

TATARUSANU 5,5

Ne prende due ma senza particolari colpe. I colpevoli stanno tutti davanti a lui.

CALABRIA 6,5

Il capitano mostra i muscoli. Muscoli e un grande cuore. Cuore e una rete fondamentale per restare in Purgatorio (86’ Kjaer ng)

KALULU 4

Da un suo errore arriva la prima rete del Lecce. Un errore imperdonabile. Immobile sulla testata Baschirotto. What else?

TOMORI 5

Anche Fikayo cade nella mediocrità di una squadra che sembra aver venduto l’anima al Diavolo…

THEO HERNANDEZ 4,5

Fa autorete. La fa non per colpa sua. Ma Theo sta facendo fatica. Non è più quello prima del Mondiale. Perdere la finale l’ha colpito e affondato (46’ Dest 6: Peggio non si poteva sinceramente fare)

POBEGA 5,5

Non è un bomber e ne sbaglia due quasi facili. Da sul piede la rete del pari. Ma Tonali è tutta un’altra cosa (86’ Vranchx ng)

BENNACER 5,5

Una partita non certo da 4 milioni netti all’anno. Proprio per niente.

SAELEMAEKERS 4,5

Pioli cambia la brutta controfigura di Alexis… (46’ Messias 5: prende un palo ma è in fuorigioco. Per il resto anche lui fa poco e niente)

BRAHIM DIAZ 5

Nessuna giocata da numero dieci. Un numero pesante, non da tutti (69’ Origi 5: Altri minuti senza mai incidere. E Pioli lo richiama di continuo…)

RAFAEL LEAO 6

Da uno come lui però non ci si può accontentare di un lampo. Almeno avvia la rimonta

GIROUD 5

Fa quello che può. E ultimamente è troppo poco. L’assist per Calabria sembra più un colpo di testa sbagliato

PIOLI 5

Altri punti buttati. Punti che allontano il Milan dalla corsa del Napoli lanciato verso lo scudetto. Punti buttati per proprie colpe. Cosa sta succedendo alla squadra? L’assenza di Ibrahimovic anche da Milanello sta pesando in uno spogliatoio senza leader.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 20:42

