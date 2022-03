Milan-Inter, stasera gli ottavi di andata. Storie, gol e curiosità nei derby di Coppa della Madonnina

Impegnate, insieme al Napoli, nella corsa scudetto, Milan e Inter si giocano il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Quello che va in scena oggi a San Siro (fischio d'inizio alle ore 21) è il 26esimo confronto tra le due milanesi nella Coppa nazionale. I precedenti sorridono al Diavolo che si è imposto 10 volte. Otto, invece, i successi nerazzurri (sette i pareggi). L'ultimo confronto 13 mesi fa, esattamente il 26 gennaio 2021, con la rete di Eriksen al 97' di gioco a sancire la vittoria della Beneamata (2-1 il finale) e l'accesso in semifinale.

Un derby passato già alla storia per il testa a testa Ibrahimovic-Lukaku. Tra le sfide più leggendarie brilla l'unico derby che ha messo in palio il trofeo. Bisogna tornare al 3 luglio 1977 quando, davanti a 70.000 spettatori, il Milan vince la Coppa Italia battendo l'Inter con un secco 2-0 (Maldera e Braglia i marcatori del match). Indimenticabile anche la semifinale dell'edizione 1984-85. Il Milan vince la gara d'andata per 2-1 (Virdis e Icardi per il Diavolo, Rummenigge per il Biscione).

Al ritorno, qualificazione alla finale che finisce nelle mani del Diavolo grazie all'1-1 finale (Brady e Scarnecchia).

Nelle mente dei tifosi rossoneri è vivo anche il 5-0 del gennaio del 1998 con le reti di Albertini, Ganz, Savicevic, Nilsen e autorete di Colonnese. Il giorno dopo, la Rosea titolerà «Milan, orgia di gol». E l'Inter? Piacevole il precedente dell'edizione 1999-00: 3-2 nella gara d'andata (Vieri, Mutu e Seedorf rispondono alla doppietta di Shevchenko).

Al ritorno ancora Shevchenko illude i rossoneri ma Roby Baggio, a quel tempo nerazzurro, chiude i conti e porta l'Inter in semifinale. Un ultimo dato: il Milan ha superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto sfide a eliminazione diretta contro l'Inter in Coppa Italia.

