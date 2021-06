Sarri alla Lazio, è ufficiale: l'annuncio con una sigaretta sui social

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Manca ancora il comunicato ufficiale ma dai social del club sono comparse delle sigarette che di fatto confermano il buon esito della trattativa. Accordo totale e firma su un biennale da poco più di 3 milioni a stagione con bonus per arrivare fino a 4 milioni in caso di Champions, c'è anche il bonus scudetto da 1 milione. Sarri, a Milan per questioni private, nelle prossime ore sarà nella Capitale per le foto di rito al centro sportivo di Formello.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 13:11

