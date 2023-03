Roma, rabbia contro Fabbri e Pairetto. Mourinho squalificato: ecco le motivazioni

di Francesco Balzani

Rabbia, veleni e qualche rimpianto. La Roma, che si è ritrovata ieri a Trigoria per preparare Europa League e derby, ha accusato il colpo del ko con il Sassuolo. A far infuriare dirigenza, giocatori e la maggioranza dei tifosi però è stato soprattutto il trattamento che l’arbitro Fabbri e il Var Pairetto avrebbero riservato alla squadra di Mourinho, assente in panchina per squalifica e per il quale è arrivata ieri la motivazione della Corte sul fallito ricorso. A pesare sulla decisione le frasi di Mou rivolte a Serra negli spogliatoi: “Bugiardo, non sei un uomo”.

Ma torniamo a Fabbri e ai tanti errori: dal mancato rosso a Berardi e Tressoldi al rigore concesso passando per il giallo di Smalling. Una direzione di gara a senso unico “provocata” - secondo molti fuori e dentro Trigoria - dal polverone alzato dal club dei Friedkin e dallo Special One dopo il faccia a faccia tra il tecnico e lo stessa Serra che sarà ascoltato mercoledì in Procura. La Roma ieri ha fatto quadrato e nelle prossime settimane è previsto il famoso incontro tra gli stessi Friedkin e Mourinho per stabilire il futuro insieme e magari per studiare un diverso piano comunicativo. A pesare infatti c’è il silenzio della società che spesso si affida solo al tecnico per lamentare i torti subiti. Intanto c’è da scrollarsi di dosso le polemiche e pensare alle due gare fondamentali prima della sosta. Torneranno a disposizione Cristante, Belotti e Pellegrini che ieri ha svolto una tac alla testa con esito negativo. Giocherà con il caschetto contro la Real Sociedad mentre Kumbulla difficilmente ritroverà il campo dopo la sciocchezza di domenica sottolineata fortemente dall’archistar Fuskas: “Non ha cervello. Dovrebbe stare lontano dai campi a lungo”.

