Lazio, Sarri si gioca la carta Cataldi. Immobile: oggi gli esami ma il recupero è difficilissimo

Testa alla Conference con un occhio al derby. Giorni caldi in casa Lazio con Sarri diviso tra coppa e campionato in due gare che indirizzeranno la stagione. Priorità alla qualificazione in Champions ma Sarri, come ha già dimostrato, non vuole mollare nulla e giovedì contro l'Az Alkmaar proverà a ribaltare il 2-1 rimediato in casa all'andata senza stravolgere la squadra ma con un turn over ragionato. La certezza è che in cabina di regia ci sarà Vecino che contro la Roma è squalificato.

Al derby dunque Cataldi partirà dall'inizio in una gara che all'andata lo ha visto protagonista tra l'altro con la fascia al braccio vista la doppia assenza di Immobile e Milinkvoic. Questa volta la fascia sarà al braccio del serbo ma le responsabilità peseranno tutte sul centrocampista italiano che, mai come in questa stagione, è stato protagonista e spera di regalare alla sua Lazio una vittoria importantissima in chiave Champions. Complice un fastidio al ginocchio Danilo non è ancora al 100% ma, mai come in questo momento, è pronto a tirare fuori tutta la sua lazialità per portare a casa una gara che potrebbe essere decisiva per il cammino verso la qualificazione nell'Europa che conta. I suoi numeri sono incoraggianti perché da quando Cataldi è rientrato alla Lazio delle quattro stracittadine giocate (una da titolare) ha portato a casa tre vittorie ed una sola sconfitta segnando anche un gol. Fronte Immobile confermate le visite di controllo domani ma le speranze di vederlo in campo sono ridotte al lumicino: meglio non rischiare, l'attaccante rientrerà dopo la sosta per chiudere al meglio una stagione sfortunata.

