Francesco Totti intervistato da Francesca Fagnani? L'indiscrezione sull'ultima puntata di Belve

Francesco Totti intervistato da Francesca Fagnani? Il tam tam riecheggia sui social in vista del prossimo 21 marzo quando andrà in onda l'ultima puntata di Belve - il format di Rai2 - che secondo alcuni rumor potrebbe ospitare proprio l'ex marito di Ilary Blasi.

Sembra, infatti, che a rispondere alle domande incalzanti della conduttrice di Belve questa volta potrebbe esserci l'ex Capitano della Roma, considerato ospite d'onore. Ad annunciare l'indiscrezione ci ha pensato il sito web Che tv fa: la notizia, almeno per il momento, tuttavia, non troverebbe conferme certe.

Il botta e risposta tra Totti e la Fagnani potrebbe chiarire alcune dinamiche avvenute dentro la famiglia Totti-Blasi. Dopo la tumultuosa separazione, infatti, sono state rarissime le volte (per meglio dire, un'unica volta) in cui i due si sono esposti pubblicamente sulla faccenda: solo Totti aveva rilasciato un'intervista ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera svelando dettagli e particolari sull'ex moglie considerati, ancora oggi, scoppiettanti. Poi, il silenzio.

Lei, al contrario, ha preferito comunicare attraverso i suo canali social, ma pubblicamente non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione dopo l'annuncio della separazione.

L'intervista avverrebbe dopo la notizia delle ultime ore, lanciata da Il Messaggero, secondo la quale, domani 14 marzo, la conduttrice e l’ex capitano della Roma si sarebbero dovuti incontrare in un’aula del palazzo di giustizia civile, a Roma, ma uno dei due ex coniiugi avrebbe chiesto lo slittamento dell'incontro, rimandando ancora una volta la separazione in sede giudiziaria.

Insomma, bisognerà aspettare qualche altro giorno per scoprire se Totti risponderà o meno alla fatidica domanda di rito della Fagnani: «Ma lei che belva si sente?».

