Roma sconfitta all'Olimpico: addio aggancio al secondo posto. Follia Kumbulla, il Sassuolo passa 4-3

di Francesco Balzani

La Roma si riferma sul più bello. Dopo Cremona arriva un altro scivolone improvviso in una corsa Champions dove le pretendenti fanno a gara a chi va più piano. Di certo forte è andato il Sassuolo che dopo San Siro ha espugnato l’Olimpico tra mille polemiche e tante emozioni.



E’ finita con un rocambolesco 3-4 e la Roma in 10 per tutto il secondo tempo a causa di una idiozia totale di Kumbulla. Ma partiamo dall’inizio. Dopo la bocciatura del ricorso sulla squalifica di due giornate l’Olimpico si è schierato tutto dalla parte di Mourinho tra striscioni, cori e panolada. La Roma è partita bene, ma in 5 minuti ha combinato un patatrac: prima l’errore di Bove poi la dormita di Kumbulla. E Laurienté ha segnato una doppietta facile facile con il supporto di un maxi Berardi. I giallorossi si sono rimessi subito sotto e hanno trovato l’1-2 con la prima rete di Zalewski dopo l’assist di Spinazzola. All’ultimo secondo del primo tempo ecco l’episodio che ha cambiato tutto: Berardi cade in area e alza la gamba colpendo le parti basse di Kumbulla. L’albanese reagisce nel peggior modo possibile scalciando a terra l’azzurro. Ne nasce una rissa. Fabbri va al Var e punisce solo il romanista assegnando anche il rigore al Sassuolo segnato dallo stesso Berardi.



Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 21:58

