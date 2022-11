Roma, Karsdorp non si presenta al ritiro: la rottura con Mourinho è insanabile

di Francesco Balzani

Mourinho ha provato a ricucire e lo aveva convocato per il raduno prima della partenza per la tournée in Giappone tra il 23 e il 28 novembre. Rick Karsdorp però ne ha abbastanza. L'olandese - duramente criticato dallo Special One dopo la gara col Sassuolo - non ha risposto alla convocazione della Roma per il primo allenamento di preparazione alla tournèe. Un'assenza per certi versi inaspettata e che porta alla rottura finale tra la Roma e il giocatore messo sul mercato pubblicamente dallo stesso Mourinho.





MERCATO ROMA

Difficilmente, infatti, Karsdorp partirà per il Giappone. Piuttosto il suo agente è alla ricerca di offerte, tutte in prestito finora. Si sono affacciate soprattutto Marsiglia, Juventus e Lione. Più timida la posizione del Bologna. Fin qui, però, ancora nessun passo ufficiale. La Roma, intanto, fa sapere che non lo libererà gratis ma sarà disposta ad ascoltare ogni tipo di offerta. Come sostituto si pensa sempre a Bellerin del Barcellona.

