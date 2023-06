Napoli, Vincenzo Italiano salta definitivamente: ecco il piano B per la panchina di Aurelio De Laurentiis

La festa scudetto si conclusa da meno di una settimana, ma per il Napoli è già tempo di pensare al futuro e alla prossima stagione. Dopo l'addio da vincente di Luciano Spalletti, il primo nodo da sciogliere, per la società partenopea, è sicuramente quello del nuovo allenatore.

Una scelta da fare con cognizione di causa, pesando bene le scelte che il mercato offre e soprattutto le ambizioni di una società che, assaporato il successo, vuole proseguire a banchettare al tavolo delle grandi. E dopo tanto parlare, ecco che l'allenatore che sembrava essere a un passo dalla panchina azzura, salta definitivamente. Ma Aurelio De Laurentiis non è preoccupato: ecco qual è il suo piano B.

«Ieri ho visto Italiano, ricominciamo con lui». Lo ha ufficializzato Rocco Commisso oggi nel corso della conferenza stampa allo stadio Franchi. «Il nostro allenatore non ha mai detto a me o ai dirigenti di voler andare via - ha aggiunto il presidente della Fiorentina -. Certe voci sono state solo stupidaggini, la Fiorentina riparte con lui. L'unica garanzia è che sarà pagato - ha detto sorridendo -. Battute a parte, abbiamo parlato del futuro, di chi sarà ceduto,

chi dobbiamo prendere, per cercare di fare la cosa migliore per la squadra e per la società».

Parole che, dopo quelle del presidente del Napoli, che pochi giorni fa ha fatto capire di non voler "pestare i piedi" alla società viola per il tecnico, chiude definitivamente le porte all'ipotesi di vedere Vincenzo Italiano (nella prossima stagione) con i colori azzurri.

Il piano B di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è l'uomo al comando di questo inizio di calciomercato. Il presidente segue l’istinto, non certo l’onda; annusa l’aria, forse pure il venticello di una tradizione che deve appartenere, ma sul serio, a quell’architetto cui affidare il Progetto: «Si parte dal 4-3-3», ha specificato il numero uno della società partenopea.

Quando Luciano Spalletti arrivò, De Laurentiis prese atto delle diversità ideologiche, diciamo così, perché all’inizio fu 4-2-3-1: il tempo ha modellato il sistema e una squadra che intanto è cambiata, pur restando se stessa e cioè irriducibilmente forte, esaltandosi proprio con il 4-3-3 che tanto piace ad Aurelio.

Sono ormai anni che il modulo scelto è quello: da Benitez a Sarri, tutti tenici che sono stati ingaggiati proprio perché credono in quel sistema di gioco. E anche quest'estate la squadra verrà forgiata su questo dettame tattico, manca solo ufficializzare che sarà il condottiero. Vincenzo Italiano sarebbe stato perfetto, ma ormai è un'ipotesi non percorribile. Ma De Laurentiis non sembra essere preoccupato: la sua lista di 40 nomi di tecnici contiene un piano B.

Il retroscena con Galtier

Il primo allenatore che ha vinto lo scudetto dopo Maradona ha lasciato varie ombre dietro di sé, perché al di là di Italiano, e dopo che un po’ di sondaggi sono stati fatti: Conte, Luis Enrique, Mancini, Nagelsmann nell’ordine alfabetico, altri ne sono stati avviati: Christophe Galtier ebbe modo, due anni fa, di parlare a lungo con De Laurentiis, fu un incontro propizio che non ebbe sviluppi perché la luce emanata da Spalletti fu illuminante. E però, adesso certi ricordi di quelle umanissime divagazioni tornano: Galtier con il 4-3-3 si è misurato (e avendo Mbappé, Messi e Neymar non dev’essere stato semplice, forse neppure difficile però), l’italiano lo ha imparato venticinque anni fa a Monza e non deve averlo dimenticato e soprattutto è stato l’allenatore che ha favorito l’esplosione di Victor Osimhen al Lilla, quello che lo ha spinto calcisticamente verso una città che può aiutarlo a dimenticare Parigi.

Occhio a Fonseca

E se dovesse saltare anche questa pista, occhio a Paulo Fonseca. L'ex tecnico della Roma è adesso alla guida del Lille, società con la quale il Napoli ha già fatto ottimi affari... tra tutti l'ultimo capocannoniere della Serie A.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 12:18

