Allegri, possibile addio alla Juventus? C'è un'offerta stratosferica dall'Arabia Saudita

È stato un ritornello ricorrente tra i tifosi della Juventus, nella stagione forse più complicata della storia della società. E adesso, dopo aver invocato a più riprese l'esonero, ecco che il famoso Allegri Out potrebbe diventare realtà. Massimiliano Allegri, infatti, nonostante abbia avuto la piena fiducia dalla società bianconera, potrebbe essere vicino all'addio alle Juve. Il motivo? Un'offerta stratosferica proveniente dall'Arabia Saudita per strappare il tecnico livornese dalla panchina bianconera.

Allegri lascia la Juventus?

Nonostante la fiducia prorogata da parte della società e un contratto che lo lega al club per altre due stagioni, Max Allegri potrebbe lasciare la panchina della Juventus. Nessun esonero, dunque, ma un'offerta che difficilmente può essere rifiutata.

Sul tavolo del tecnico livornese è infatti arrivata una faraonica offerta che, inevitabilmente, sta prendendo in seria considerazione. L'allenatore è finito nel mirino di una big del campionato dell'Arabia Saudita, quello in cui gioca Cristiano Ronaldo e in cui giocherà anche un altro Pallone d'Oro: Karim Benzema, appena ufficializzato dall'Al-Ittihad.

L'indiscrezione e le cifre

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per Allegri il club sarebbe pronto a offrire un contratto da oltre 25 milioni di euro a stagione. Non è ancora noto il club che avrebbe presentato questa irrinunciabile offerta a Massimiliano Allegri, ma sono due i principali indiziati: l'Al-Nassr di CR7 che ha sorprendentemente terminato la stagione senza riuscire a conquistare alcun titolo e l'Al-Hilal: la società che aveva cercato di portare Lionel Messi nel campionato saudita con un'offerta monstre da 400 milioni di euro l'anno.

La trattativa per portare Massimiliano Allegri in Arabia sarebbe già in stato avanzato come dimostra il fatto che sarebbe già stato fissato un summit tra le parti. Il tecnico della Juventus dovrebbe, infatti, sempre secondo quanto riferito da La Gazzetta, incontrarsi nei prossimi giorni con due intermediari e il proprietario del club saudita a Monte Carlo.

