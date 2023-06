Juventus, Scanavino conferma Allegri: «Mai stato in discussione. Impegno totale, ora vogliamo ripartire»

di Alberto Mauro

«Allegri non è mai stato in discussione, c’è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, mercato, gestione sportiva, organizzazione all’interno di un quadro economico-finanziario della società ancora piuttosto complicato». Il dg della Juventus conferma ufficialmente Massimiliano Allegri in panchina a Sky Sport, dopo i dubbi e le voci di un divorzio che hanno condizionato il finale di stagione bianconero. «Abbiamo contatti quotidiani con Allegri. In questi mesi abbiamo attraversato insieme la bufera e il nostro rapporto nato solo pochi mesi fa si è consolidato rapidamente. Non sono mancati momenti di confronti, in rari casi anche accesi, però sempre con la volontà di critica costruttiva. Non dobbiamo dimenticare la situazione che abbiamo vissuto e il terzo posto in classifica sul campo, e un finale di stagione in cui c’è stato il crollo legato a situazioni psicologiche».

Allegri confermato, Scanavino parla ai tifosi della Juve

Scanavino si rivolge anche ai tifosi, dopo le critiche ad Allegri e alla dirigenza. «Comprendiamo il malumore dei tifosi. La Juve viene da un periodo di successi straordinari. Bisogna stare coi piedi per terra pensando al futuro. Siamo riusciti con questa conferma - non necessaria - di Allegri a mettere dei punti fermi. Abbiamo chiuso le situazioni giudiziarie in Italia. L’allenatore è la persona più adatta a darci continuità su tutti gli aspetti sportivi. Come dicevo, ci sono delle situazioni da risolvere, gli aspetti economici-finanziari della società non sono banali da gestire. L’impegno è totale, vogliamo ripartire. Siamo allineati con tutti, con massima umiltà, impegno, totale autocritica anche per esprimere, magari, un gioco migliore rispetto a quanto visto negli ultimi tempi, a causa di una pressione diversa sui giocatori».

Manna farà il calciomercato della Juve

La stagione della Juventus è stata una lunga rincorsa. «Due giorni dopo la mia nomina e di Ferrero ci siamo trovati con 15 punti di penalizzazione e l’inibizione del direttore sportivo Cherubini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 14:59

