Napoli, pronta la festa scudetto. Spalletti ai tifosi: «Se vinciamo, usate il buonsenso...»

«Se riuscissimo a vincere bisogna poi saper vincere anche nei comportamenti, nel divertirsi dopo la gara. Dobbiamo sapere che questo sport è dei bambini, e tutti domani, anche io, avremo i figli in giro per la città. Se qualcuno farà qualcosa che mette a rischio la partecipazione di altri a questa festa e soprattutto dei bambini, fa una cosa che assolutamente non si può fare». E' l'appello di Luciano Spalletti in vista della domenica che può laureare Napoli campione.

Verso Napoli-Salernitana

«Bisogna usare il buonsenso e capire che cosa si può rischiare. E' un gioco dei bambini, loro devono festeggiare se succerà quello che tutti auspichiamo avvenga».

«Io non devo rispondere nè a Sarri nè ad Allegri. Io so solo che noi il nostro campionato ce lo siamo costruito in maniera corretta per quello che è il desiderio della nostra città, l'amore dei nostri tifosi ed è soprattutto a loro e a noi stessi che dobbiamo pensare in queste partite». Luciano Spalletti evita di polemizzare con l'allenatore della Lazio che ha parlato, dopo il rinvio della gara di domani di 'tavola apparecchiatà per gli azzurri e con quello della Juventus che ha ironizzato su 'uno scudetto vintò nel finale della gara persa dai bianconeri a Torino «È giusto - aggiunge il tecnico del Napoli - che i nostri tifosi abbiano la soddisfazione di vedere giocare un gruppo di calciatori che ce la mette tutta perché i nostri tifosi hanno fatto tanto per noi e sono stati importanti per farci arrivare a questo finale di campionato così emozionante».

