Sal De Riso, chef e pasticcere: «Salernitana nel cuore, orgoglioso del derby col Napoli» Intervista nello speciale di Leggo

di Rita Vecchio

«Questo derby è motivo di orgoglio per tutti i campani». Sal De Riso, chef e pasticcere di Costa d’Amalfi, nonché volto molto noto di Rai 1 (spalla gourmet del programma “É sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici) fa del suo mondo di sapori mediterranei «la bussola al mio quotidiano, nel rispetto della mia terra e di quello che generosamente dona».



Forza Salernitana: una questione di infanzia?

«Sono nato qui, in Costiera, mi sento un salernitano puro sangue. Tutto quello che di bello si fa è motivo di orgoglio. Come la squadra di calcio, che si sta difendendo per rimanere in Serie A. Spero ci possa essere sempre un Derby Napoli-Salerno. Avere due squadre così è grande soddisfazione per tuti i campani».

Questo articolo fa parte dell'inserto di Leggo su Napoli-Salernitana



Cosa significa andare allo stadio?





Lei andrà?

«Purtroppo no. Ho appena inaugurato il nuovo ristorante a Minori (Salerno), “Sal De Riso Gourmet”. E non riesco a spostarmi».



Un piatto di infanzia che le ricorda la partita?

«Ci si riuniva con gli amici. Mia madre ci preparava la frittata di spaghetti, quel piatto da mangiare con le mani. Con grande piacere, l’ho portato al mio ristorante. Nel menu che abbiamo, ci sono sì piatti gourmet, ma ho voluto tenere anche la tradizione partenopea: il sartù di riso, il “Gattò” di patate, le melanzane a barchetta, utilizzando ingredienti campani. Piatti che o si fanno a casa, o è difficile trovare nei ristoranti oggi».

