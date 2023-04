Chef Rosanna Marziale: «Napoli vicino ad uno scudetto che sa di riscatto». Intervista nello speciale di Leggo

di Rita Vecchio

«Essere tifosi di una squadra risale sempre a un fatto familiare». E Rosanna Marziale lo è del Napoli. Le stelle, i cappelli le menzioni d’onore e le medaglie al merito nel suo ristorante “Le Colonne” a Caserta, fanno di lei una delle chef più apprezzate, mentre il suo volto è stato scelto nel 2019 per i 60 anni di Barbie. E’ la chef che si descrive così: «Dentro di me c’è una popolazione. Io sono anche un contadino appassionato, un mangiatore sensuale, un bambino che si costruisce il suo catalogo di sapori».

Forza Napoli, fin da piccola?

«Certamente. E’ la squadra della mia famiglia (ovviamente, io di Casera, tifo pure Casertana). Il Napoli mi ricorda me bambina. Il giorno della partita era tradizione mettersi attorno a un tavolo come fosse un giorno di festa. E oggi sta succedendo qualcosa di spettacolare: questa festa è un momento di riscatto per Napoli, un momento di gloria esagerata, come sono i napoletani stessi».



Il suo calciatore preferito?

«Maradona. Quando c’è stato lui a Napoli, era un’esplosione ogni sua partita».



I piatti a tavola?

«I ricordi mi legano alla zuppa di cozze messa al centro della tavola. E ovviamente la pizza, che io ho “capovolto”. La mia “pizza al contrario”, con solo tre prodotti, mi ha riportato all’idea della semplicità».



Chi vince?

«Spero sia una festa dello sport. Sono due squadre che rappresentano i vertici del calcio in Campania. Che il Napoli vada verso lo scudetto e che la Salernitana vada verso la meritata salvezza. Lo sport deve essere sano, lo sport è anche turismo».

