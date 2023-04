Roma-Milan. Gallo, chef de rang a “Le Carré Francais”: «Io, rossonero nel centro della Capitale, cresciuto col mito di Van Basten e Gullit»

di Valeria Arnaldi

Milanista nel centro di Roma, Andrea Gallo, chef de rang a Le Carré Francais, in via Vittorio Colonna.

Quando ha scoperto di avere un cuore rosso-nero?

«Da bambino. Sono nato a Lecco. Mio padre era juventino, mia mamma milanista e ha vinto la mamma: ho seguito la sua fede calcistica. Sono cresciuto nel periodo d’oro del Milan, con Marco van Basten, Fraco Baresi, Ruud Gullit e via dicendo».

Questo articolo fa parte dell'inserto di Leggo su Roma-Milan che verrà distribuito sabato 29 aprile allo stadio Olimpico prima della partita delle ore 18



Ricorda la sua prima partita allo stadio?

«Avevo otto, forse nove anni. Era una partita di campionato, ma non ricordo bene quale».

Roma-Milan. Federico Ferri, direttore Sky Sport: «Una sfida tra due squadre da coppe europee» Intervista nello speciale di Leggo



E ora Roma-Milan dove la vedrà?

«In televisione. Ho due figli piccoli, che, ovviamente, sto crescendo milanisti».



Le manca lo stadio?

«L’atmosfera di San Siro mi manca un po’. In piccola parte, quando vado, la ritrovo anche all’Olimpico, in curva. In generale, però, stando a Roma, preferisco vedere le partite in Tv, a casa».



Ha qualche rito scaramantico pre-partita?

«Non sono così superstizioso, più che altro ho consuetudini a tavola. Ad ogni partita bevo lo stesso tipo di birra e mangio sempre pizza o hamburger».



Dopo aver visto il Milan dei tempi d’oro, con Paolo Maldini in campo, come vede quello attuale, con Maldini direttore dell’area tecnica?

«Mi auguro che continui la sequenza di vittorie e che ci porti fortuna. Penso alla Champions League, lì sì che sono scaramantico…».



Si sente più tranquillo contro la Roma?

«Non lo so, ormai tutte le partite sono emotivamente difficili, si gioca ogni tre giorni, però sono ottimista. Il gioco della Roma non mi entusiasma, vedremo…».



Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA