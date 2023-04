Roma-Milan. Federico Ferri, direttore Sky Sport: «Una sfida tra due squadre da coppe europee» Intervista nello speciale di Leggo

di Daniele Molteni

Federico Ferri è giornalista da sempre. Torinese, 46 anni, è il direttore di Sky Sport dal 2017. Ha iniziato alla carta stampata con Il Giornale, poi Leggo e Tuttosport fino all’approdo a Sky nel 2005. Come cronista e inviato ha seguito Calciopoli, il Mondiale glorioso del 2006, le Olimpiadi. E le partite di coppa in Europa, come quelle che Roma e Milan, avversarie oggi all’Olimpico in una sfida (quasi) decisiva per la conquista dei primi 4 posti in campionato, giocheranno nelle semifinali di Europa League (i giallorossi) e Champions (i rossoneri).

Ferri, Milan e Roma possono arrivare fino in fondo nel loro cammino europeo?

«Il Milan contro l’Inter ha il 50 per cento di possibilità, la Roma contro il Bayer Leverkusen per me è favorita. I rossoneri con Pioli hanno fatto un salto in avanti in Europa, e il passaggio del turno contro il Napoli è stato un test rilevante. La Roma è una squadra sempre più europea. La vittoria in Conference League è stata decisiva nella costruzione di un progetto che ha una caratteristica che spicca su tutte».

Qual è?

«L’unione tra squadra e pubblico, come dimostra l’Olimpico sempre sold-out. Lo stadio è un fattore. E forse per la Roma era meglio giocare la semifinale di ritorno in casa».



Merito di Mourinho?

«Senza dubbio. La squadra ha raggiunto una dimensione continentale, da partite da dentro o fuori. Il trionfo in Conference è stata una vittoria formativa, sulla quale il tecnico portoghese aveva puntato fin dall’inizio. Mourinho ha portato la mentalità delle coppe».



Scudetto e poi semifinale di Champions, anche il percorso del Milan è da rimarcare.

«Il Milan non fallisce mai gli appuntamenti importanti. Pioli, passo dopo passo, l’ha riportato tra le grandi».



Tra i giocatori, chi merita un applauso particolare?

«Dybala è stato super contro il Feyenoord. Bergomi negli studi di Sky ha detto che ci sono i fuoriclasse e i giocatori decisivi. Dybala lo è stato con quella giocata meravigliosa che ha permesso alla Roma di eliminare gli olandesi»



E nel Milan chi l’ha colpita particolarmente?

«Dire Leao è scontato, lui è un top player. Sottolineo invece Brahim Diaz che con i suoi strappi ha cambiato le partite in coppa».



Coppe che seguiremo come sempre su Sky.

«Avremo un finale di stagione degno della storicità del momento. Milan, Inter in Champions, Roma e Juve in Europa League e Fiorentina in Conference. Ma non seguiamo solo i match. Offriamo una copertura totale degli eventi. Dalla mattina davanti agli alberghi delle squadre, fino al dopo partita. C’è voglia da parte dei telespettatori di godersi ogni minuto del singolo evento».



Altri appuntamenti su Sky da segnalare?

«Nella nostra “casa dello sport” gli eventi live si accompagnano sempre con il racconto, che valorizza la storia e la parola, come dimostrano i nostri format “L’Uomo della Domenica con Giorgio Porrà e il nuovo “Federico Buffa Talks”, sei puntate di un percorso tra presente e memoria, campioni e grandi imprese».

