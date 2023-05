Napoli campione d'Italia, da De Laurentiis a Osimhen: «E' solo l'inizio». Spalletti, dedica e lacrime

di Redazione web

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha festeggiato in diretta su instagram la vittoria del terzo scudetto con i partenopei. Victor ha indossato una fascia tricolore e ha cantato nello spogliatoio della Dacia Arena insieme alla squadra «La capolista se ne va».

La gioia del presidente De Laurentiis

«Grazie, grazie, grazie grazie. Mi avete sempre detto che vogliamo vincere e abbiamo vinto tutti insieme!». Queste le prime parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis andato al centro del campo al Maradona dopo la vittoria aritmetica dello scudetto. «E adesso - ha aggiunto - domenica con la Fiorentina tutti qui per la grande festa!»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha celebrato su twitter la vittoria del terzo scudetto dei partenopei: «Una gioia immensa!!! Forza Napoli Sempre. Per Sempre #ADL

«Questo scudetto dobbiamo rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo e poi la Champions». Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis dopo il successo dello scudetto del Napoli. «Il progetto non si ferma mai, questo è un punto di partenza, non di arrivo, si riparte con Spalletti», ha aggiunto il numero uno azzurro.

Dopo 33 anni di attesa è scudetto

«Oggi è il coronamento di un'attesa di 33 anni. Io quando arrivai dissi dieci anni per l'Europa, promessa mantenuta in anticipo, poi dissi dieci anni per lo scudetto e ce l'abbiamo fatta prima. Ora rivincerlo, rivincerlo e poi ci manca la Champions». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in campo al Maradona. «Questa squadra - ha detto De Laurentiis - si era appesantita di responsabilità, ci voleva una manciata di aria muova nel gruppo e ora abbiamo vinto sapendo che questo scudetto lo abbiamo costruito negli anni».

Spalletti emozionato

«Felice? La mia più grande emozione è vedere i tifosi partenopei felici. Il problema era arrivare fin qui, loro riusciranno a superare certi momenti della loro vita pensando a questo momento. Queste persone hanno diritto a vivere questi momenti. Ora mi sento più rilassato, ce l'ho fatta, la felicità finisce qui». Così l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn. Poi aggiunge: «A mia figlia Matilde, alla famiglia, che è sempre lì a spingere. A tutti gli amici, a mio fratello Marcello». A quel punto Spalletti, nominando il fratello scomparso 4 anni fa, si commuove e in lacrime lascia la postazione dell'intervista.

Giovedì 4 Maggio 2023

