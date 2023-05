Udinese-Napoli 1-1, le pagelle della partita dello scudetto: Osimhen imperiale, Anguissa inesauribile, Kim è una colonna

di Fabrizio Ponciroli

Il Napoli ha pareggiato 1-1 a Udine conquistando il punto che vale la matematica certezza del terzo scudetto, 33 anni dopo l'ultimo. Udinese a segno dopo 13' con Lovric, pari di Osimhen al 52'.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

MERET 6,5

Incolpevole sul gol di Lovric. Per il resto fa il suo dovere senza sbavature confermando di essere una garanzia. Attento.

DI LORENZO 6

Onesta prova difensiva. In attacco è poco tonico e si vede ad intermittenza. Quando c’è da soffrire, è sempre in prima linea.

RRAHMANI 6

Fuori posizione nell’azione che porta alla rete di Lovric. Non la sua miglior prestazione stagionale. Ci mette tanto orgoglio.

KIM MIN-JAE 6,5

Inizia contratto, migliora con il passare dei minuti. Nel finale torna a giganteggiare. Un paio di anticipi sono da cineteca. Colonna portante.

OLIVERA 6

Tiene la posizione con accortezza. Prova a dare una mano in attacco ma non riesce ad essere molto incisivo.

ANGUISSA 6,5

Nel momento di maggior difficoltà, fa valere la sua fisicità. Dai suoi piedi la palla che porta al gol di Osimhen. Inesauribile.

LOBOTKA 6

Stranamente impreciso. Sente la pressione della posta in palio. Si sblocca dopo la rete dell’1-1 ritrovando il filo del discorso.

NDOMBELE 6

Fatica a trovare la giusta posizione in campo. Fisicamente si fa sentire comunque (19’ st Zielinski 6: porta maggior organizzazione in mezzo al campo. Silvestri gli nega il 2-1).

ELMAS 6

Pochi dribbling riusciti. Va a cercarsi il pallone in più zone per essere più imprevedibile. Risultati scarsi. Silenziato.

OSIMHEN 7,5

Il suo 22° gol in campionato è il più importante della stagione azzurra. Un gol liberatorio che dà il via alla grande festa. Fa tutto quello che serve, non si risparmia mai. Imperiale.

KVARATSKHELIA 6,5

Sempre raddoppiato. Ha il merito di continuare a provarci. Quando scappa via, sono sempre pericoli per l’Udinese. C’è anche il suo prezioso zampino nel pari siglato da Osimhen (40’ st Lozano sv).

SPALLETTI 7

Bravo a mantenere la calma, soprattutto dopo il vantaggio friulano. Nella ripresa trova le giuste contromisure e porta a casa ciò che voleva. Missione compiuta.

