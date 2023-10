Napoli-Milan, 42enne trovato morto nel sottopasso Claudio: precipitato da 20 metri. Era entrato senza biglietto

di Melina Chiapparino

Un uomo è stato trovato privo di vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla interno dello stadio Maradona a Napoli. Il ritrovamento è avvenuto questa notte e sembra che l'uomo abbia tentato di scavalcare la struttura non avendo il biglietto per la partita. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e gli accertamenti della sezione scientifica.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione fornita da un amico della vittima alla Polizia, in due, senza biglietto, stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. L'amico della vittima si è visto ostruire l'accesso per la caduta di una trave ed ha desistito. Il 42enne, che è residente a Bacoli, in provincia di Napoli, è passato per primo ma, dopo essersi arrampicato, è caduto da un'altezza di circa 20 metri finendo al suolo. Il cadavere è stato trovato nella nottata.

