Malore fatale, tifoso muore allo Juventus Stadium: «Era il regalo per i 60 anni di matrimonio»

Vedere a Torino la partita della sua squadra del cuore, la Juventus, era il regalo che la figlia Lorenza gli aveva dedicato per i 60 anni di matrimonio. Ma Giampietro Vianello, detto Piero, 83 anni di Carpenedo (Venezia), si è sentito male domenica allo stadio durante Juventus-Bologna e mercoledì è morto nell’ospedale del capoluogo piemontese per un’emorragia cerebrale. Fondatore dell’omonima ferramenta di via Ca’ Rossa e grande sportivo, aveva fondato il primo club della Juventus a Carpenedo.

Il malore durante la partita Juventus-Bologna

Il 27 luglio Piero Vianello aveva festeggiato le nozze di diamante con la moglie Carla Maggiolo, sportiva come lui. «Il suo desiderio era tornare a Torino per vedere la Juve nel nuovo stadio – racconta la figlia Lorenza -.

Sabato Giampietro e Carla sono quindi partiti insieme alla figlia, il genero e la nipotina, in auto verso Torino. Domenica pomeriggio hanno visitato il museo della Juventus e hanno fatto il tour dello stadio. «La partita era alle 18.30 – spiega la figlia -. Quando mancava poco alla fine, papà non si è sentito bene. Abbiamo chiamato l’assistenza medica. Lui è stato portato in ospedale e ricoverato fino a mercoledì, quando è deceduto».

