Milan-Inter, lo speciale Leggo allo stadio. Milano e il calcio ritrovato

di Marco Lobasso

Il bello del calcio è a Milano. Finalmente. Milan e Inter si ritrovano al vertice della serie A, un anno dopo aver duellato per il titolo. Ma la stagione passata è stata tutta una sorpresa, sia il Milan di vertice sia l’Inter di Conte più forte della Juve. Questa volta invece parliamo di certezze. Milan e Inter sono le nuove regine del calcio italiano, con il Napoli terzo incomodo e con buona pace della Juve affondata miseramente senza CR7.

Per questo il derby di stasera rappresenta qualcosa di speciale, anche per noi di Leggo. Abbiamo lavorato a questo speciale con passione ed entusiasmo, perché ci sentiamo partecipi di questo momento magico e di questo rinnovato ruolo di vertice che Milano ha riconquistato nel calcio. È il nostro regalo per i tifosi, una scelta editoriale verso la normalità che sta tornando, il modo migliore di essere più vicini ai nostri lettori e di riappropriarci, insieme, delle nostre passioni.

Milan-Inter rappresenta oggi il calcio italiano, con due società che stanno facendo bene e che hanno voglia di creare unione con giocatori e allenatori. Con due tecnici che non hanno vinto scudetti ma che sono cresciuti e che ora sono pronti. Con giocatori ottimi ma non divi. E con tifosi primi in Italia, per amore e partecipazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 09:29

