Milan-Inter "indimenticabili": quello strano venerdì in cui il Milan scoprì Comandini

Trentesima (su 34) giornata di campionato, 11 maggio 2001: per la prima volta nella storia della serie A va in scena di venerdì sera il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Le due squadre arrivano alla stracittadina a pari punti in classifica a quota 44, a -6 dal quarto posto Champions del Parma e addirittura a -20 dalla capolista Roma, destinata a vincere lo scudetto.

È l’Inter di Marco Tardelli, subentrato dopo il primo turno a Marcello Lippi. È il Milan della coppia Cesare Maldini-Mauro Tassotti, chiamati da Silvio Berlusconi a rimpiazzare l’esonerato Alberto Zaccheroni. Un derby quindi, tra squadre deluse, che vogliono giocarsi comunque l’onore e le residue speranze Champions. Arbitro, il signor Pierluigi Collina di Viareggio.

Un derby che comincia subito con i rossoneri a mille. Due assist di Serginho e due reti di Gianni Comandini, che ancora in campionato non aveva segnato. Nella ripresa i nerazzurri si squagliano ulteriormente: va a bersaglio Federico Giunti, poi si aggiunge alla festa Andriy Shevchenko (futuro capocannoniere) con una doppietta. Chiude il migliore in campo, Serginho: un gol dopo aver servito tre assist. Finisce 0-6 per il Milan, un risultato clamoroso, un’onta difficile da lavare per una contestatissima Inter. Incredulo Massimo Moratti. A fine campionato Tardelli riuscirà a precedere Maldini in graduatoria, ma nessuno dei due conquisterà la Champions. E nessuno dei due sarà confermato la stagione successiva.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 09:27

