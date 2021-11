Milan-Inter "indimenticabili": ​quel poker di Mou che aprì la strada all’epopea del Triplete​

“Poker face” Mourinho e l’Inter schianta il Milan nel derby. Quattro reti di scarto, come nel precedente del 24 marzo ‘74 (1-5), sempre in casa rossonera, a scolpire negli annali nerazzurri il miglior risultato ex aequo di sempre (in campionati a girone unico) in una stracittadina in trasferta.

Fra i tanti record dello Special One e della sua Inter pigliatutto c’è anche questo: uno 0-4 sonante e datato 29 agosto 2009, ad annichilire la San Siro milanista alla 2a di campionato e a lanciare il primo, importante prodromo del Triplete che verrà. In comune con l’11 di Inzaghi, quell’Inter aveva lo scudetto sulle maglie e la genesi, recente e diretta conseguenza della rivoluzione estiva che aveva portato all’addio di Ibrahimovic e a 5 innesti di spessore e di caratura internazionale, a rimodellare il giocattolo.

Via il giocatore più rappresentativo (come Lukaku per il piacentino), dentro campionissimi del calibro di Diego Milito e Samuel Eto’o, Thiago Motta, Lucio e Wesley Sneijder, tutti determinanti nel 2009/10 ed, ovviamente, titolari nel primo incrocio stagionale contro il Diavolo. L’olandesino volante addirittura senza allenamenti nelle gambe e a sole 24 ore dal suo arrivo a Milano. Ma, alla fine, ha ragione Mou. Al minuto 35 è già 0-2: Thiago Motta apre le marcature, imbeccato da Milito, Eto’o si guadagna il 1° giallo di Gattuso e il rigore del raddoppio, trasformato dal Principe. Sneijder la 2a ammonizione di Ringhio e la superiorità numerica, con Maicon (2° assist di Milito) e Stankovic a chiudere i conti per il definitivo 0-4.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 09:27

