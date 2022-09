Nervi tesi al derby, Calhanoglu contro Theo: il battibecco a metà campo. Ecco cos'è accaduto VIDEO

Nervi tesi prima e durante il derby Milan-Inter di ieri. Le scorie del campionato vinto dai rossoneri quattro mesi fa, con tanto di sfottò (anche pesanti) durante i festeggiamenti in giro per Milano, continuano a segnare la rivalità cittadina, e non risparmiano neanche due giocatori che fino a un anno e mezzo fa erano compagni di squadra. Parliamo di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, che prima della gara, durante i saluti iniziali, hanno battibeccato al centro del campo.

Il battibecco tra Calhanoglu e Theo

Nelle immagini, che stanno facendo il giro dei social, si vede il turco che incrocia il francese e non gli dà la mano: Hernandez, in tutta risposta, gli dà un buffetto sulla testa, e Calhanoglu lo strattona leggermente chiedendo spiegazioni. Theo gli risponde puntandogli il dito contro, e tutto finisce lì. Evidentemente al turco non devono essere andati giù i cori di insulti (da parte dei tifosi, ripresi dalla squadra sul pullman durante la festa), come non gli era andata giù la provocazione di Zlatan Ibrahimovic, che con tanto di megafono aveva aizzato i fan in strada («Mandiamo un messaggio a Hakan»). E allo stesso modo anche i suoi ex compagni, evidentemente, non avranno digerito né il suo passaggio ai rivali a parametro zero dell'estate 2021, né le sue continue dichiarazioni contro il suo ex club.

Derby Milan-Inter all'insegna del nervosismo

Il nervosismo è poi sfociato durante la partita soprattutto in provocazioni al terzino del Milan, prima da parte di Denzel Dumfries (con cui c'era stato già un battibecco nel derby di ritorno dell'anno scorso), poi da parte di Lautaro Martinez che, colpito da una manata di Hernandez, si è buttato chiedendone il secondo giallo e quindi l'espulsione. Ma il rosso non è arrivato, e il Milan ha portato a casa i tre punti.

📽️ Theo Hernandez is a legend pic.twitter.com/CrqFg2tA9E — Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) September 3, 2022

