«Messi ha scelto l'Inter Miami», lo annuncia il suo biografo. Ma Lionel aspetta sempre il Barcellona

Leo Messi sempre al centro del mercato. Il campione argentino, che lascia il Psg con nelle orecchie i fischi dei tifosi del Parco dei Principi, è conteso dai club di tutto il mondo: secondo i media argentini, il futuro della Pulce è sempre più vicino all'Inter di Miami Il club americano avrebbe accelerato nelle trattative per portare in Florida Messi: un interesse che parte da lontano ma che in queste ore avrebbe avuto uno slancio per chiudere l'ingaggio che la stampa argentina considera cosa fatta. Lo conferma anche il famoso scrittore Guillem Balague, biografo del fuoriclasse campione del mondo a dicembre con l'Argentina e giornalista di CBS Sports. Balague ne ha svelato il destino sui social: "Messi ha deciso: la sua destinazione sarà l'Inter Miami".



Alla finestra sempre gli arabi Al-Hilal. E la Pulce aspetta il Barça

Ma ci sono sempre gli arabi dell'Al-Hilal che sarebbero in attesa del si del giocatore, pronto ad accettare l'offerta dei sauditi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA