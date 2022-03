Balotelli sconvolge tutti: «Nulla da invidiare a CR7 e Messi. Un errore lasciare il City»

Super Mario Balotelli è tornato. Dopo un lungo periodo fatto di riscatti mancati da «eterna promessa» il talento italiano sembra aver ritrovato i giusti stimoli e in Turchia ha riconquistato la maglia della nazionale italiana che non indossava da più di tre anni. Con le sue reti e le sue giocate sta trascinando la neopromossa Adana Demispor nella zona nobile della Super Lig turca, con l'obiettivo di conquistare un posto nella prossima Champions League. Ma sono tornate anche le sue dichiarazioni che dividono e fanno discutere il mondo del pallone.

In una lunga intervista a «The Athletic», Super Mario ha dichiarato: «Non ho niente da invidiare a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi», scatenando le polemiche social in tutto il mondo. L'attaccante azzurro ha spiegato di rimpiangere le chance non colte nella sua carriera.

«Ho perso alcune occasioni per arrivare ai livelli di Cristiano Ronaldo e Messi. Ma sono tuttora certo che la base tecnica sia stata la stessa - ha dichiarato -. La mia testa mi ha portato a fare tanti errori. Uno dei primi è stato quello di lasciare il Manchester City. Nell'anno e mezzo successivo al Milan ho fatto bene, ma al City avevano appena iniziato la loro ascesa. Avrei dovuto fare come Aguero e restare lì a lungo. Sarei stato tra i protagonisti e, sono certo, sarei arrivato a vincere almeno un Pallone d'Oro. Con la mentalità che possiedo oggi, certamente ce l'avrei fatta».

«La Champions con l'Inter? - Ha poi aggiunto Mario - è la cosa più bella che si possa vincere con un club, ma quel campionato inglese vinto al City dopo tanto tempo nella storia del club e per giunta all'ultimo secondo dell'ultima giornata è stato qualcosa di pazzesco».

