Firenze, nel giorno di Fiorentina-Juventus i postini non consegneranno nelle vie 'juventine'

Ci siamo, oggi è il grande giorno che Firenze attendeva con trepidazione: questa sera, al Franchi, si affronteranno Fiorentina e Juventus per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Una serata che sarà contraddistinta dal ritorno di Dusan Vlahovic, passato in un attimo da idolo dei tifosi viola a ennesimo traditore passato in bianconero. E intanto, alcuni postini del capoluogo toscano annunciano una clamorosa iniziativa.

L'azienda Postini Fiorentini, servizio privato che nulla ha a che vedere con Poste Italiane, ha annunciato uno sciopero singolare e incredibile: oggi, nel giorno di Fiorentina-Juventus, non sarà consegnata la posta nelle vie 'juventine', ovvero la cui toponomastica ricorda in qualche modo i protagonisti bianconeri del presente e del passato. Di quali vie si tratta? Ecco la lista: via di Tacchinardi, via Moggi, via Lippi, via Agnelli, via di Buoninsegna, viale Torricelli, Borgo Allegri, via della Chiesa, via Casa Morata e via di Lapo.

«Orgogliosi della vostra comprensione, forza viola!» - si legge nell'annuncio dell'azienda - «Postini Fiorentini inoltre tende a specificare che la partita in questione non ha nessun valore eccezionale. Insomma, una partita come le altre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 11:55

