Fiorentina-Juve, l'appello dei viola ai tifosi: «Niente cori razzisti contro Vlahovic»

Dusan Vlahovic torna a Firenze, ma da avversario. C'è grandissima attesa in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus di domani, ma anche preoccupazione per il comportamento dei tifosi della Fiorentina. Tanto che il club viola lancia un appello.

Leggi anche > Vlahovic torna a Firenze: domani la sfida di Coppa. Ma la Juve è ancora in emergenza

Per la prima volta, l'attaccante serbo della Juventus tornerà al Franchi da ex. E vista la rivalità accesissima tra Juventus e Fiorentina, l'accoglienza dei tifosi viola non sarà certo delle migliori. Per questo, la Fiorentina, alla vigilia della semifinale di andata, si rivolge così a tutti coloro che domani saranno allo stadio: «Ringraziamo i tantissimi tifosi che saranno accanto alla squadra per questa partita e li invitiamo anche in questa occasione a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l'amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia. Forza viola».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA