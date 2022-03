Vlahovic torna a Firenze: domani la sfida di Coppa. Ma la Juve è ancora in emergenza

Vlahovic torna a Firenze da nemico, con la maglia sbagliata, quella bianconera.

E il pensiero vola ai tradimenti con la Signora di altri ex viola come Roberto Baggio, Bernardeschi e Chiesa. Il Franchi prepara l'accoglienza per il centravanti serbo, che domani (ore 21) guiderà la Juve nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.Si va verso il sold out, con circa 33 mila spettatori, ovvero il 75% della capienza, e tutto il campionario di questi casi: contestazione no-stop, bordate di fischi, striscioni e cori velenosi. Per la Questura di Firenze arriva una partita ad alto rischio, specie dopo lo striscione offensivo appeso un mese fa ai cancelli del Franchi dagli ultrà bianconeri. Dopo aver etichettato la sfida contro il suo recente passato come «una partita uguale a tutte le altre», DV7 ha poi corretto il tiro: «Ringrazio la città e i tifosi, ho vissuto anni bellissimi, Firenze sarà sempre parte di me». Vlahovic ha convinto a suon di gol anche i bookmakers: l'eventuale rimonta-scudetto dei bianconeri paga dieci volte la posta, meno della metà rispetto a un mese fa. Intanto l'emergenza si è ulteriormente dilatata. La Juve ha nove indisponibili.

L'ultimo a fermarsi è Zakaria, fuori uso venti giorni per una lesione di basso grado all'adduttore. Le scelte di Allegri sono quasi obbligate, Gli unici dubbi riguardano la posizione di Cuadrado (terzino o ala?) e la presenza di Bonucci (affaticato) o Danilo al fianco di De Ligt.

A centrocampo restano solo Arthur, Rabiot e Locatelli, oltre a due Under 23 come Miretti e Soulè. In attacco Morata e Kean (o Cuadrado) scorteranno Vlahovic, ovviamente chiamato a onorare la regola non scritta del gol dell'ex.

