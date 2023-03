Lazio-Roma, cori antisemiti dalla curva Nord. Dureghello: «Perché tutti fanno finta di nulla?»

Il derby di Roma giocato ieri, con la Lazio che ha battuto la Roma 1-0 con gol di Mattia Zaccagni, il giorno dopo vede ancora polemiche sui cori dei tifosi. Stavolta nella bufera ci finiscono gli ultras della Lazio, che hanno intonato contro i rivali giallorossi cori antisemiti: i video, che hanno fatto il giro dei social, sono stati poi postati da Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma.

Oltre ai cori (in cui si sente chiaramente «In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff***»), Dureghello pubblica anche una foto di un tifoso con la maglia della Lazio, il numero 88 e il nome "Hitlerson". «Una curva intera che canta cori antisemiti, un 'tifoso' in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?», protesta su Twitter.

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf — Ruth Dureghello (@dureghello) March 20, 2023

