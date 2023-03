Lazio-Roma 1-0, le pagelle: Luis Alberto inventa, Zaccagni da sogno. Ibanez, nuovo incubo

di Enrico Sarzanini e Francesco Balzani

La Lazio vince il derby all'Olimpico: Roma ko, battuta da un gol di Zaccagni nella ripresa.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 6,5 Recuperato all'ultimo dopo un violento attacco influenzale nel primo tempo ordinaria amministrazione, con la Lazio in vantaggio la Roma si fa sotto ma lui c'è sempre. Clean Sheet numero 15.

MARUSIC 7 Una gara di grande carattere, bravissimo soprattutto all'inizio a non perdere la bussola con la Roma pronta ad approfittare degli errori della Lazio. Cala nella ripresa ma ci sta.

CASALE 7 Non sbaglia praticamente niente e conferma di trovarsi a meraviglia con Romagnoli. In mezzo c'è un muro e non si passa.

ROMAGNOLI 7 Gestisce al meglio e senza nessuna fatica la difesa dalle rare folate della Roma, sull'unica ripartenza di Belotti si immola beccandosi il giallo.

HYSAJ 7 E' bravo ad annullare un certo Dybala, cliente scomodo capace di inventare in qualsiasi momento ma disinnescato abilmente dall'albanese.

MILINKOVIC 6,5 Parte con il solito atteggiamento leggero ma quando inizia a sentire i tacchetti degli avversari entra in partita. Costringe con una sua ripartenza Ibanez al secondo fallo da giallo che gli costa l'espulsione

CATALDI 7 Compito difficile in una gara molto tecnica che si regge su sottili equilibri. Deve fare il solito lavoro oscuro ma prezioso per la squadra.

LUIS ALBERTO 7,5 Cerca speso il varco giusto per innescare l'azione è una spina per la difesa giallorossa che fatica a contenerlo. In avvio di ripresa scalda le mani di Rui Patricio con una staffilata dalla distanza deviata in angolo

PEDRO 7 Sente questa partita tantissimo e ogni occasione è buona per provare a schernire l'avversario con le sue giocate d'autore. (43' st Basic, sv).

ANDERSON 7 Ha sui piedi la palla del possibile vantaggio che calcia tra le braccia di Rui Patricio, nella ripresa replay dell'azione ma a due passi dalla porta ma è un cioccolatino la gol per il vantaggio di Zaccagni.

ZACCAGNI 7,5 Un paio di accelerazioni che mandano subito in tilt Zalewski, dalla sua fascia la Lazio costruisce le azioni più pericolose. Sblocca raccogliendo alla perfezione un velo di Anderson. (36' st Cancellieri, sv).

SARRI 7 Vince il secondo derby su due contro Mourinho e fa un importante passo in avanti verso la Champions che cancella la fastidiosa eliminazione in Europa.

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 6,5 Si oppone finché può e con tutti i mezzi che ha. Sul tiro di Zaccagni è impossibile anche pensare di arrivarci

MANCINI 6 Deve dare una mano a Zalewski su Zaccagni e in contemporanea non aprire varchi al centro. Si butta su ogni pallone, rischiando qualsiasi parte del corpo

SMALLING 6 Senza punti di riferimento fissi da marcare ci mette un po’ a prendere le misure. E’ comunque il meno agitato del gruppo arretrato che dopo mezz’ora vede sfilarsi Ibanez per l’ennesima sciocchezza da derby.

IBANEZ 3 Il derby horror show di Roger, terza puntata. Dopo i due clamorosi svarioni delle ultime puntate arriva il doppio giallo in mezz’ora che rovina il derby della Roma. Ancora una volta

ZALEWSKI 5 Zaccagni è una furia e lo buca nella ripresa. Per tutta la partita il polacco soffre pur mettendocela davvero tutta

CRISTANTE 5,5 Il rosso di Ibanez lo costringe dietro, e questo schiaccia ancora di più il gioco. E aumenta anche gli errori in impostazione. Finale nervosissimo

WIJNALDUM 5 Esce fuori dal guscio al 18’ quando sfiora la traversa da fuori area. Ma la forma fisica è ancora mediocre, e ne risente soprattutto quando la Roma resta in 10. (21’st Matic 6: entra e subito trova l’imbucata. La Roma non può rinunciarci)

SPINAZZOLA 5,5 Spegne la torcia olimpica limitando anche i pericoli offensivi della Roma che nelle ultime giornate aveva usufruito della sua spinta. La fatica si fa sentire

PELLEGRINI 5 Non basta il coraggio, serve il Lorenzo del derby di ritorno dello scorso anno. E invece ricapita quello del 2023. Che va su ogni pallone, ma non ha quasi mai la lucidità immediata di trasformarli in oro

DYBALA 5 La Joya si fa vedere vedere poco nel primo tempo se non nei piccoli focolai di tensione che si creano dalle sue parti. Rimane nei box (1’st Llorente 6: un bel recuper. Dal 34’st El Shaarawy sv)

BELOTTI 6 Gli arrivano quei palloni sporchi che ha il compito di rendere docili per i compagni. Alcuni sono davvero troppo sporchi. Prende una marea di botte e prova pure a lanciarsi da solo (21’st Abraham 5: una sponda e tanti sospiri)

MOURINHO 5 La Roma inizia sorniona, cercando di sfruttare le ripartenze e mostrando tanta stanchezza di coppa. Ibanez guasta i piani e diventa tutto in salita. Nella ripresa i cambi appaiono tardivi. E forse Dybala poteva risultare ancora utile

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA