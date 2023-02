Elly Schlein e il 'naso ebreo', Ruth Dureghello: «Confermare gli stereotipi non è di aiuto contro l'antisemitismo»

Ruth Dureghello attacca Elly Schlein dopo la polemica sull'attacco antisemita di qualche giorno fa, attacco basato sugli stereotipi sul naso. «Se per rispondere a un deprecabile attacco antisemita sul tuo naso confermi lo stereotipo su cui si fonda, non sei di grande aiuto contro l'antisemitismo. Non esistono nasi etruschi, ebraici o fenici, esistono caratteristiche che ci rendono unici e di cui non bisogna vergognarsi», ha detto la presidente della Comunità ebraica di Roma.

Se per rispondere a un deprecabile attacco antisemita sul tuo naso confermi lo stereotipo su cui si fonda, non sei di grande aiuto contro l’antisemitismo. Non esistono nasi etruschi, ebraici o fenici, esistono caratteristiche che ci rendono unici e di cui non bisogna vergognarsi. — Ruth Dureghello (@dureghello) February 5, 2023

Il tweet di Dureghello arriva dopo la denuncia di Elly Schlein, che, riferendo di aver ricevuto insulti antisemiti per il suo naso, aveva spiegato: «Io non sono ebrea, perché come sapete la trasmissione avviene per linea matrilineare. Ma la cosa più folle è il dibattito sul mio naso. Perché non è un 'naso ebreo Schlein' che ho ereditato da mio padre, come scrivono i razzisti nella rete. È un naso tipicamente etrusco».

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA