Roma-Feyenoord, timori legati agli ultras olandesi. Il precedente della "Barcaccia" e le nuove minacce: «Distruggeremo la città»

«Il Feyenoord? E' più debole dello scorso anno». L'analisi sportiva di Mourinho sul prossimo avversario della Roma in Europa League (frase registrata lo scorso inverno quando gli olandesi erano finiti nello stesso girone della Lazio ndr) passa in secondo piano rispetto a quella di cronaca. Sì perché gli ultras del Feyenoord, per ora, mettono più paura della squadra olandese. Soprattutto per i cittadini romani che nel febbraio 2015 subirono l'invasione da Rotterdam con tanto di devastazione.

A cominciare dalla fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna e tutta l'area del centro storico. Bottiglie, rifiuti, cori e tanta, tanta, birra. Migliaia di persone finirono sulle prime pagine dei giornali, qualcuno li paragonò ai "Lanzichenecchi" orda barbara che nel '500 devastò Roma Tutti dovrebbero esse più pronti. Soprattutto dopo gli scontri di Napoli dove i tifosi dell'Eintracht hanno creato il panico nelle ore precedenti il match di Champions League.

LE MINACCE

E che il clima sia già rovente lo testimoniano le "esternazioni" degli ultrà di Rotterdam che commentando il post con cui il club di Mourinho ha annunciato l'esito del sorteggio scrivono: "Distruggeremo la vostra città".

La storia violenta degli ultras del Feyeenoord

Il curriculum di questi personaggi è purtroppo noto. Si parte dalla "battaglia di Beverwijk" quando, nel 1997, ultrà di Ajax e Feyenoord si diedero appuntamento su un'autostrada per organizzare una guerra che portò alla morte di un tifoso di Amsterdam. La matrice è nazista, con tanto di cori antisemiti usati ad esempio contro club come il Tottenham: nel 1974 per la finale di Coppa Uefa e nel 1983. Nella storia assurda dei tifosi del Feyennord anche una bomba artigianale lanciata contro i supporter dell'AZ Alkmaar, nel 1982. Un'altra tragica storia è legata agli scontri gli ultras del Twente: nel 1991 un supporter venne ucciso con una coltellata.

