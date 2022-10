Diretta Inter-Samp 0-0, primo tiro in porta di Dzeko, Audero blocca a terra

Inter-Sampdoria chiude il sabato della dodicesima giornata di Serie A. Nel posticipo delle ore 20:45, i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra dell'ex Stankovic per ottenere la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo i successi contro Sassuolo, Salernitana e Fiorentina. I blucerchiati hanno vinto nell'ultimo turno la loro prima gara stagionale (0-1 in casa della Cremonese), abbandonando così l'ultima posizione in classifica, e fuori casa non se la passano poi male: 4 punti ottenuti, contro i 2 nel Ferraris. Una curiosità: L'Inter non pareggia da 20 partite di Serie A, la sua striscia più lunga nella competizione dall'inizio degli anni '40 (23 in quell'occasione) - l'ultima squadra ad aver registrato 21 gare senza segni X nella competizione è stata la Lazio, tra gennaio e maggio 2021 allenata da Simone Inzaghi. Nella Samp la grande novità di formazione riguarderà Villar, schierato titolare al posto di Sabiri. Inzaghi ha già recuperato Lukaku, ma non dovrebbe partire dal 1'.

Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amion; Yepes, Villar; Gabbiadini, Djuricic, Leris; Caputo.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, L. Martinez.

Dove vederla in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La diretta testuale su ilmessaggero.it

