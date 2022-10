Inter-Sampdoria 3-0, le pagelle: De Vrij, che crescita. Barella impeccabile. Correa è una sentenza

di Daniele Petroselli

A San Siro altra vittoria convincente per l'Inter, che supera la Sampdoria 3-0. Al 21' il gol di De Vrij ad aprire le danze, con Barella che trova il bis al 44'. Correa al 74' trova anche la terza rete, appena entrato.

LE PAGELLE DELL'INTER

Onana 6: una serata in pieno relax, in pratica la Samp è inesistente come fase offensiva e lui passa il tempo a guardare i compagni mettere un campo una delle migliori prestazioni della stagione. Si vede di più nella ripresa ma è solo ordinaria amministrazione.

Skriniar 6,5: l'attacco blucerchiato sembra decisamente spuntato. Si vede in pratica solo nella prima parte, poi scompare perché c'è solo l'Inter in campo. Lui controlla senza sbavature.

De Vrij 7,5: era uno dei più in difficoltà e invece, settimana dopo settimana, sta crescendo come tutti in condizione fisica ma soprattutto mentale. Il gol è la ciliegina sulla torta su una prestazione convincente, di sostanza. Ora è davvero un altro l'olandese.

Bastoni 6,5: parte piano, ma poi sale in cattedra con una prestazione eccellente, fatta di coperture sulal fascia ma anche azioni di contrattacco coraggiose. Illuminante l'assist per il raddoppio di Barella. (Dal 23' st Acerbi 6: entra con la testa giusta e si rende utile nel finale di gara))

Dumfries 6: convince nella prima parte, ma poi in realtà limita le sue discese e quando lo fa viene sempre ben chiuso. Meno prorompente di altre volte l'olandese. (Dal 34' st Bellanova sv)

Barella 7,5: se l'Inter ha cominciato a prendere meno gol è anche perché è cresciuta non solo la condizione fisica e la difesa, ma anche il centrocampo. E lui ad oggi è l'emblema di questa crescita. Lotta e riparte, è l'uomo in più lì davanti. Il gol è proprio il classico inserimento che cerca spesso.

Calhanoglu 7: nel nuovo ruolo che è di Brozovic il turco continua a dare il meglio, con prestazioni davvero consistenti. Come al solito un assist, che è diventato il marchio di fabbrica. (Dal 38' st Asllani sv)

Mkhitaryan 6,5: gli andava data fiducia e quindi minutaggio. E Inzaghi finalmente lo ha capito ed è anche per questo che l'Inter è cresciuta. E' quel tocco di imprevedibilità e dinamismo che serve al centrocampo nerazzurro. E anche con la Samp si conferma tra i più rognosi da marcare.

Dimarco 6,5: E' un motorino in perenne movimento, si rende spesso pericoloso e in fase di copertura in pratica non fa mai passare il suo avversario di turno. Sfiora anche un gol che sarebbe un capolavoro per la triangolazione messa a segno dall'Inter e ne salva uno sulla linea nel finale di gara insieme ad Onana.

Lautaro 6,5: una sola vera occasione non messa a segno, per il resto fa un lavoro sporco per aprire spazi ai compagni, con i quali duetta sempre in maniera veloce. (Dal 23' st Lukaku 6: minuti in più nelle gambe per tornare quello di un tempo. Perché servirà la sua forza e vena realizzativa a questa Inter per risalire la classifica)

Dzeko 6,5: il bosniaco è quello che arretra di più per dare l'opportunità ai mediani di salire e creare nuove opportunità. Ci prova almeno un paio di volte ma è sfortunato. Altra prova comunque convincente. (Dal 23' st Correa 7: è una tassa, quando entra in pratica segna sempre. Stavolta lo fa al primo pallone toccato)

All.Inzaghi 7: se questa Inter è cresciuta è anche merito suo. Ancora una volta una formazione a trazione anteriore, che fa capire la voglia di questa squadra di offendere sempre. Sta sempre più trovando le manovre viste nella prima parte della scorsa stagione e anche gli automatismi in fase difensiva.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA

Audero 5,5

Ferrari 4,5

Colley 5,5

Amione 5,5

Bereszynski 6

Yepes 5 (Dal 1' st Vieira 5,5)

Villar 5,5 (Dall'8' st Verre 5,5)

Djuricic 6 (Dal 32' st Montevago sv)

Leris 5,5

Caputo 5,5 (Dal 21' st Pussetto 6)

Gabbiadini 5,5 (Dal 32' st Rincon sv)

All.Stankovic 5,5

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Ottobre 2022, 23:16

