Lecce-Juventus 0-1, le pagelle: Fagioli super, Danilo esemplare. McKennie impalpabile

di Fabrizio Ponciroli

La sfida Lecce-Juventus si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Decide un gol capolavoro di Fagioli al 73'.

LE PAGELLE DEL LECCE

FALCONE 6,5

Fa il suo dovere. Sempre attento, concentrato al punto giusto. Sventa ogni pericolo, poi arriva la magia di Fagioli.

BASCHIROTTO 6,5

Svolge il suo compito alla perfezione. Bravo a non farsi mai sorprendere. Nel finale va in affanno. Rischia di farsi molto male in uno scontro con Milik.

PONGRACIC 5,5

Ottime letture nella prima frazione. Nella ripresa perde due palle sanguinose, rischiando tantissimo.

GENDREY 5,5

A volte è fin troppo irruento. Comunque la sua presenza si fa sentire. Primo a tentare la conclusione verso la porta bianconera.

GALLO 5,5

Gara di grande sacrificio. Si preoccupa soprattutto di dare fastidio a chiunque gli graviti attorno. Offensivamente non è presente.

BLIN 5,5

Qualche buono spunto. Gli manca la giusta cattiveria (15' st Askildsen 5: non incide come vorrebbe).

HJULMAND 6

Tanto filtro, quello che serve al Lecce. Non smette mai di correre. Colpisce un palo clamoroso nel finale.

GONZALEZ 6

Si mette a disposizione dei compagni, pronto sempre al sacrificio. Quando ha la palla tra i piedi è meno sicuro (42' st Gonzalez sv).

STREFEZZA 5,5

Non riesce ad illuminarsi. Tenta spesso la grande giocata ma non è fortunato (37' st Di Francesco sv).

CEESAY 5

Scatta sempre ma non riesce mai a rendersi pericoloso. L'impegno non basta. Innescato male (37' st Colombo sv).

OUDIN 5

Tanta corsa, peccato che non riesca a concretizzare al meglio (15' st Banda 5: troppa confusione).

BARONI 6

Ingarbuglia la Juventus. La fase difensiva è molto organizzata. Punito da un capolavoro di un 2001.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Primo tempo da spettatore non pagante. Il palo lo salva nel finale sulla velenosa conclusione di Hjulmand.

CUADRADO 6

Nervosismo iniziale con tanto di cartellino giallo. Non è al meglio della condizione, sia fisica che mentale, e si nota. Cresce nel forcing finale.

DANILO 6,5

Ormai in campo gli viene chiesto di fare tutto. Difende, propone e carica i compagni. L'ultimo dei mohicani.

GATTI 6

Ruvido in diversi interventi ma anche efficace. Prova anche a vestirsi di Bonucci e a impostare. Volenteroso.

ALEX SANDRO 5,5

Si ha la sensazione che potrebbe fare molto di più. Non inserisce mai le marce alte. Conservativo.

MCKENNIE 5

Vaga per il campo alla ricerca della giusta illuminazione. Non incide mai. Spaesato (1' st Fagioli 7,5: personalità da vendere, regala tre punti ai bianconeri con un gioiello da fuoriclasse).

MIRETTI 5,5

Subito un intervento da arancione. Qualche buona iniziativa, gli manca la doverosa cattiveria al momento di concludere (17' st Kean 5: ha la palla gol migliore ma, di testa, non inquadra la porta).

RABIOT 5,5

Prova a prendersi sulle spalle il peso del gioco ma i risultati non sono quelli sperati. Poco aggressivo.

SOULÉ 6

Almeno ha il merito di tentare qualche dribbling. La voglia di fare non è in discussione (39' st Bonucci sv).

MILIK 5,5

Trascorre i primi 45' a guardare gli altri giocare. Non servito a dovere ma colpevole nel non cercare soluzioni alternative. Una sola conclusione, troppo poco.

KOSTIC 5,5

Quando sei l'unico sbocco offensivo, alla fine diventi prevedibile. Non trova lo spazio per i suoi millemetrici cross (27' st Iling-Junior 7: entra e, alla prima palla giocata, trova Fagioli per la rete dell'1-0. Baciato dalla fortuna ma anche risorsa di puro talento. Si fa male nel recupero).

ALLEGRI 6

Ancora tante difficoltà nel gioco. Salvato da Fagioli che, alla prima vera occasione, gli regala un post partita più sereno.





