Inter-Fiorentina 0-1, le pagelle: Lukaku tradisce, Dumfries troppo impreciso. Barella intermittente

di Daniele Petroselli

A San Siro finisce 0-1 tra Inter e Fiorentina. Decisivo il gol di Bonaventura al 53', che condanna la squadra di Inzaghi al decimo ko in questo campionato.

LE PAGELLE DELL'INTER

ONANA 6,5

Salva su Castrovilli dopo 12', con i suoi colpi permette anche alcune ripartenze interessanti. Sul gol di Bonaventura la smanacciata non è delle migliori.

DARMIAN 6

Dal suo lato la Fiorentina fa fatica, merito anche di un esterno che è sempre attento dietro a controllare la situazione. Uno dei pochi che si salva.

ACERBI 5,5

Cerca con molta costanza l'anticipo sui giocatori viola ma spesso sbaglia e permette delle imbucate pericolose. Periodo decisamente sottotono del centrale. che non è più la certezza di inizio anno.

BASTONI 6

Bravo in chiusura e anche nelle ripartenze, dove spesso offre qualche palla buona agli attaccanti, vedi il gol divorato da Lukaku a inizio secondo tempo. Ma non è reattivo sul tocco da due passi di Bonaventura, che sporca una prestazione nel complesso buona. (Dal 18'st DE VRIJ 6: c'è poco da controllare dietro nella fase finale, lui non corre rischi)

DUMFRIES 5,5

Sulla fascia è lui che sembra essere l'uomo migliore, ma delle tante opportunità non riesce quasi mai a creare un ultimo passaggio pericoloso se non in un paio di occasioni. E in altre gli manca quell'esplosività che lo ha sempre contraddistinto.

BARELLA 6

Si accende a intermittenza, bene nella manovra d'attacco, lotta su tanti palloni ma a volte si concede delle pause pericolose. Palo clamoroso nei secondi 45', ma in generale non ha quella costanza che servirebbe per mettere in difficoltà una Fiorentina che dietro spesso sbanda parecchio.

BROZOVIC 6



Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 20:23

