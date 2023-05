El Shaarawy, lesione al flessore: un mese di stop. Salta l'Inter e la doppia sfida col Bayer Leverkusen

di Redazione web

«La frustrazione più grande oltre a non aver conquistato i 3 punti è quella di non poter aiutare i miei compagni nelle prossime partite. Lavorerò forte per tornare il prima

possibile, ora però non molliamo perché ci giochiamo ancora tanto, tutti insieme, più uniti di prima». Queste le parole dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy su Instagram dopo l'infortunio che ha accusato in Monza-Roma.

Lo stop è di almeno un mese: stagione finita?

Gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra. Lo stop è di almeno un mese. La stagione del Faraone, molto probabilmente, si è chiusa in Brianza. Per ora, di sicuro, il giocatore salterà il big match di

sabato contro l'Inter e le due sfide di semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (11 e 18 maggio).

