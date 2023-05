Talenti, tentativo di rapina a un imprenditore in auto. L'uomo insegue i due ladri e spara

di Redazione web

Sparatoria da far west questo pomeriggio nella zona Talenti a Roma per un tentativo di rapina durante la quale la vittima ha esploso un colpo di pistola per allontanare gli aggressori. Il fatto è avvenuto all'esterno di un bar tra gli automobilisti e la gente in strada.

In due a bordo di uno scooter si sono avvicinati al suv

Secondo una prima ricostruzione due persone su uno scooter si sono avvicinati ad un suv con targa svizzera per tentare una rapina. A bordo due fratelli - entrambi imprenditori - italiani. Per allontanarli dalla vettura sarebbe stato esploso, da una delle due persone in auto, un colpo di arma da fuoco in aria che ha messo in fuga lo scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: sono in corso indagini per accertare la dinamica della vicenda.

Sul posto i carabinieri di Montesacro e del Nucleo Radiomobile insieme alla VII

Sezione per i rilievi. Al vaglio la posizione dei due fratelli.

