Monza-Roma 1-1, le pagelle: Cristante attento e pericoloso. Solbakken fuori luogo, Abraham lottatore

La Roma ha pareggiato 1-1 a Monza. El Shaarawy ha sbloccato la partita, ripresa dai brianzoli con un gol di Caldirola.

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 6 Due parate a inizio dei tempi, la seconda decisamente fortunata. Poi vede Caldirola sbucare dal nulla e non compie il miracolo, ma si riscatta nel finale con una chiusura decisiva

MANCINI 6 Highlander Mancio resta in piedi nell’ennesima battaglia e va a frenare la voglia del riscatto di Caprari. Insieme a tutti gli altri però si dimentica di Caldirola.

CRISTANTE 6,5 Rivede i fantasmi di Fonseca, ma non ci sono tante alternative. Così mette sulla schiena lo zaino protonico dei Ghostbuster. Attento dietro e pericoloso pure di testa davanti.

IBANEZ 6 Gioca sotto diffida. Perde l’equilibrio ma recupera quasi sempre e va pure vicino al gol al 93’ consumato. Resta una corda troppo tesa che rischia di spezzarsi da un momento all’altro.

CELIK 4,5 Tentenna subito con un passaggio sbagliato che poteva costare il gol. Si riprende su Augusto, ma nel finale rimedia un rosso pesante.

PELLEGRINI 5 Si ritrova in mediana per ragioni d’emergenza e scivola parecchio tra Rovella e Pessina. Non trova il guizzo vincente e torna in quella zona grigia dalla quale pareva essere uscito

BOVE 6,5 Deve ringhiare ancora, ma non è solo grinta. Edoardo legge bene l’intercetto difensivo ed è bravo a far ripartire l’azione. E’ sempre ben piazzato e si prende il centrocampo manco fosse un veterano (84’ Tahirovic sv)

ZALEWSKI 5,5 Dirottato a sinistra dove peraltro preferisce giocare. Guadagna metri e cerca il tiro in porta nella prima mezz’ora, poi prova a strappare palloni dando una mano alla difesa malridotta della Roma (61’ Spinazzola 5,5: una bella imbucata, ma non è in palla e si vede)

EL SHAARAWY 7 Mancano tutti? Ci pensa il Faraone. Che è lì appena Di Gregorio sbaglia, che è ancora li quando la palla gli torna sul destro dopo la respinta sulla linea. E che prova a suonare la carica dopo il pareggio. Poi si arrende pure lui. (68’ Volpato 5,5: movimenti giusti, solo quelli però)

SOLBAKKEN 4,5 Fuori luogo e fuori tempo. Ma la Roma non ne ha molto. Sbaglia quasi tutti i passi di danza ed esce scuotendo la testona (61’ Camara 5,5: più male che bene)

ABRAHAM 6,5 Parte bene con un pallone buono per Solbakken. Poi mette cervello e cuore sul pressing su Di Gregorio in occasione del gol di Elsha. Il resto è dura lotta

MOURINHO 6 Per fare la formazione per poco non chiama i vicini di casa. Raschia il fondo del barile in un mercoledì da cani e trova un punto che tiene la Roma in piena corsa. Ma ora si fa davvero dura

