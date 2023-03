La calciatrice ha un tumore e si opera, la Ternana le rinnova il contratto: «Mi hanno fatto piangere»

Deborah Salvatori Rinaldi ha ricevuto due splendide notizie nel giro di poche ore. Dopo lo spavento per la scoperta di avere un tumore, l'attaccante della Ternana Women, ha subito trovato la voglia di reagire, merito anche del suo desiderio di condividere il suo percorso con le compagne di squadra. La punta rossoverde, infatti, ha scoperto di avere un tumore all'interno dei seni paranasali e per lei si è reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza, con le successive terapie. Un'operazione che è riuscita alla perfezione e che ha avuto anche la splendida risposta della sua società.

Intervento riuscito

Operazione chirurgica riuscita e rinnovo del contratto con la Ternana. Con un lungo post di ringraziamento sulla propria pagina Facebook, la calciatrice ha rivelato che la scorsa settimana si è operata di urgenza per la rimozione di un tumore e che la sua società prima dell'intervento le ha voluto rinnovare il contratto in scadenza anche per la stagione 2023-24. Un gesto che l'attaccante ha voluto sottolineare sui propri social network, dopo aver messo a segno il suo gol più importante.

Il post

La 31enne, dopo il grande spavento, ritrova il sorriso e lo fa volendo ringraziare anche la sua società che prima dell'intervento ha voluto «premiarla» con un'iniezione di fiducia importante. Un post sui social network che non è sfuggito ai suoi fan e che ben presto ha avuto un'ampia eco mediatica. «Lunedì 20 febbraio ero al parco con la mia famiglia. Eravamo lì per il carnevale… per mia nipote. Quel giorno tante cose sono cambiate. Quel giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto "maligno" - scrive Deborah Salvatori Rinaldi -. Il giorno dopo ero a Terni per fare l'unica cosa che sarei riuscita a fare fino all'operazione. Giocare a calcio e stare con la squadra. Quella mattina prima di allenarmi ho parlato dentro lo spogliatoio. Stavo lasciando la nave per correre sulla mia scialuppa. Quella mattina, dopo l'allenamento, Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere». Adesso per la giocatrice inizierà un duro periodo fatto di cure, ma con la consapevolezza di poter contare sulla sua famiglia del pallone.

