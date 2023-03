Mourinho, manette post squalifica confermata: 13 anni dopo torna il gesto che fece all'Inter

La Corte Sportiva d'Appello torna sui propri passi. Josè Mourinho dovrà scontare la squalifica di due giornate, dopo la discussa espulsione rimediata contro la Cremonese. La Roma, dunque, dovrà fare a meno del suo trascinatore in vista della partita contro il Sassuolo, ma anche e soprattutto nel derby con la Lazio. Una decisione che non è affatto piaciuta al tecnico portoghese e sui social spuntano le celebri manette esibite ben 13 anni fa.

L'udienza

Il tecnico, espulso in occasione della gara di campionato con la Cremonese, disputata martedì 28 febbraio, era stato sanzionato con 2 giornate di squalifica e un'ammenda di 10mila euro dal Giudice Sportivo «per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione e per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive». E, dopo la sospensione ottenuta in vista del match con la Juventus, ecco che la Corte d'Appello è tornata sui propri passi.

Le manette

Una decisione che José Mourinho non ha preso per niente bene. E sui Instagram torna a esibirsi nella sua protesta più celebre: le manette. A 13 anni di distanza dalle manette mostrate in mondovisione, l'iconico gesto torna a far parlare.

Protesta o casualità?

Il tecnico giallorosso,dopo aver incassato il «no al ricorso contro la squalifica, per due giornate inflitta dopo la lite con il quarto uomo Marco Serra in Cremonese-Roma, ha pubblicato sul suoi social network una foto che lo ritrae intento a mostrare il gesto delle manette. Ufficialmente si tratta di una pubblicità al suo sponsor Hublot, un'azienda produttrice di orologi di lusso, ma il dubbio che la posa scelta non sia un caso è forte. Un gesto, quelle delle manette di Mourinho, divenuto iconico per i tifosi interisti. Era il 20 febbraio 2010 e a San Siro si giocava Inter-Sampdoria quando l’arbitro Tagliavento ha espulso Samuel e Cordoba e Mourinho in mondovisione ha fatto il gesto delle manette.

