Brescia, il tifoso contro lo steward: «Da un nero non mi faccio controllare, sono razzista»

Un episodio di ordinario razzismo a Brescia, allo stadio Mario Rigamonti. Un tifoso della squadra di casa, di 57 anni, al momento di entrare nell'impianto e di sottoporsi ai controlli di rito, si è rifiutato. Il motivo? Il colore della pelle dello steward di origini africane che avrebbe dovuto controllarlo.

«Non mi faccio controllare da un nero, non se ne parla. Io sono razzista», ha tuonato l'uomo. Che, incurante della presenza delle forze dell'ordine e di altri addetti alla sicurezza all'ingresso della curva Nord, ha continuato ad andare in escandescenza, rivolgendo insulti razzisti allo steward. «Sono razzista, da quello lì non mi faccio mica controllare: né biglietto, né documenti», ha esclamato l'uomo in dialetto bresciano.

L'episodio, come riporta il Corriere della Sera, è avvenuto lo scorso 3 aprile, prima di Brescia-Vicenza. La notizia, però, è stata diffusa solo nelle ultime ore poiché il questore di Brescia, Giovanni Signer, ha emesso nei confronti del tifoso razzista un Daspo della durata di un anno.

