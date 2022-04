Foggia choc, invasioni di campo e caccia all'ex Iemmello: l'attaccante costretto a uscire tra le minacce

Follia a Foggia, ieri sera, durante la sfida di Serie C tra i padroni di casa e il Catanzaro. Sul punteggio di 5-1 in favore degli ospiti, infatti, l'ex della gara, l'attaccante Pietro Iemmello, si è conquistato un calcio di rigore ed era pronto a batterlo, quando un tifoso ha invaso il campo per aggredirlo.

Rimelig dårlig stemning i Foggia på stillingen 1-5 med straffespark til Catanzaro. Nesten så en banestormer slår Iemmello. pic.twitter.com/M7FvM9kS9c — Espen (@Kasteball) April 11, 2022

Pietro Iemmello, che aveva già realizzato una doppietta contro la sua ex squadra, si è visto arrivare all'improvviso un tifoso foggiano, che dopo aver invaso il campo ha cercato di aggredirlo ma è stato fermato dagli steward. L'attaccante ex Foggia, Sassuolo e Benevento, alla fine è stato costretto a lasciare il campo, tra insulti e minacce, ma la tensione non si è affievolita neanche quando ha fatto ritorno in panchina.

Serata di ordinaria follia in #FoggiaCatanzaro: l’odiato ex Iemmello fa doppietta, poi viene aggredito da due tifosi che fanno invasione.



Brutte scene, non è questo lo sport che amiamo. pic.twitter.com/y4r8vM1Dzp — Matteo Occhiuto (@teoocchiuto) April 11, 2022

Anche in quel caso, infatti, un tifoso ha invaso il campo per aggredire Iemmello. Dopo la seconda rete del Foggia, per il 6-2 finale, un'altra interruzione per invasione, con l'arbitro costretto a sospendere ancora il gioco per far calmare gli animi e riportare ordine in campo e fuori.

Eh, ma Fabio non capisce niente... #FoggiaCatanzaro #Iemmello 💩 Dovevano scendere tutti dalla curva Nord, altro che cazzi... Vergognati, fdp! pic.twitter.com/22j4PbIXA8 — Don Dusan Vlahovic 🏆🇮🇹 (@DocRiserva) April 11, 2022

A scatenare la rabbia degli ultrà del Foggia, sarebbe stata la presunta simulazione di Pietro Iemmello in occasione del rigore conquistato che poi la follia delle invasioni di campo gli ha negato la possibilità di batterlo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 10:59

