Iemmello, la moglie Giulia Elettra Gorietti: «Nostra figlia ha visto tutto, è il fallimento del calcio»

Pietro Iemmello vittima di una caccia all'uomo, ieri sera, in quel di Foggia. Diverse invasioni di campo, insulti e minacce per il bomber del Catanzaro, ex della squadra rossonera. A rendere ancora più amara la vicenda è la rivelazione della moglie del calciatore, Giulia Elettra Gorietti: «Nostra figlia ha visto tutto».

L'attrice romana, nota per film come Caterina va in città, Tre metri sopra il cielo, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Ho voglia di te e Suburra, è stata fidanzata per quattro anni con un altro calciatore, Lorenzo De Silvestri. Poi ha sposato Pietro Iemmello, da cui ha avuto la piccola Violante, che a giugno compirà quattro anni. E che ieri sera stava seguendo la partita del papà, assistendo alla vergognosa caccia all'uomo. Per questo, Giulia Elettra Gorietti ha tuonato contro quanto accaduto. «Per me è il fallimento dei valori che il calcio e lo sport devono trasmettere. Mia figlia ieri guardava il papà giocare e ha dovuto assistere a uno spettacolo che ha tutto tranne che di sport e dei valori che il calcio trasmette e DEVE trasmettere ai giovani» - si legge nelle 'stories' dell'attrice su Instagram - «Poi ci chiediamo perché in Gran Bretagna il calcio è più sicuro. Perché è impensabile ciò che è successo ieri, con minacce di morte e tagli di gola mimati in diretta tv. Davanti a bambini che guardano la loro squadra».

Giulia Elettra Gorietti non risparmia critiche anche al club del Foggia: «Non parlo mai di calcio, ma dopo ieri li condanno fortemente perché non sanno gestire la tifoseria e le partite che avvengono nel loro stadio. Inutile dissociarsi nelle interviste, lo dimostrino con i fatti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 13:53

