Bonucci porta la Juventus in tribunale: «Danno di natura professionale e di immagine»

Leonardo Bonucci, attualmente tesserato dell'Union Berlino, ha deciso di agire per vie legali contro la sua ex squadra, la Juventus. La decisione, che rappresenta un'ennesima tegola per il club bianconero, conferma che il divorzio tra il giocatore e la Juve è stato tutt'altro che pacifico e consensuale.

Bonucci e la Juventus: un rapporto tormentato

La storia tra il calciatore e la società più vincente d'Italia non è mai stato idilliaca, in quanto ha attraversato diverse fasi: le prime vittorie, la prima separazione, il ritorno e, infine, il polemico addio.

Leonardo Bonucci, che per anni ha fatto parte delle Top 10 dei migliori difensori, giunge a Torino nel 2010, per poi divenire uno dei giocatori chiave della prima Juve di Antonio Conte, che inaugura un ciclo vincente da record.

Tuttavia, nel corso della stagione 2016-2017, il giocatore entra in rotta di collisione con il successore di Conte, Massimiliano Allegri: particolarmente significativo l'alterco tra i due avvenuto durante un match contro il Palermo. Al termine della stagione, Bonucci (che aveva precedentemente dichiarato la ferma intenzione di diventare una "bandiera" bianconera") si separa dalla squadra torinese, per approdare a Milano, sponda rossonera.

L'avventura di Bonucci al Milan è di breve durata, e infatti il difensore, un anno dopo, rientrerà alla Juve nei panni del "figliol prodigo", confrontandosi con l'astio dei tifosi e dovendo riannodare i rapporti col Allegri e con i compagni di squadra.

Il secondo addio di Bonucci alla Juve risale alla scorsa estate, al termine di una stagione complicata per la squadra e anche per il giocatore, afflitto da infortuni sempre più frequenti.

La versione di Bonucci

I legali del difensore centrale, Antonio Conte (nessuna correlazione con l'allenatore salentino) e Gabriele Zuccheretti, hanno spiegato che il loro assistito ritiene di aver subito un danno di natura professionale e di immagine da parte della Juventus.

La richiesta di risarcimento si basa sulla convinzione del calciatore di aver subito un trattamento inopportuno, specialmente durante il periodo immediatamente successivo alla sua esclusione dalla rosa: egli sostiene, ad esempio, di essersi allenato separatamente dal resto della squadra, isolato dallo staff tecnico. Inoltre, l'ex azzurro racconta di non aver potuto accedere adeguatamente alle strutture della società, specialmente rispetto ai suoi compagni.

La Juventus non ha ancora commentanto la vicenda.

