Paul Pogba positivo al doping: «Tracce di testosterone dopo Udinese-Juventus». Tna lo sospende, rischia fino a 4 anni

Brutte notizie per la Juventus. Il centrocampista francese Paul Pogba è risultato positivo al doping: nelle sue urine sarebbero state trovate tracce di testosterone. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera la notizia filtra da ambienti calcistici: il test positivo risalirebbe al post gara di Udinese-Juventus, partita del 20 agosto scorso in cui Pogba non era nemmeno entrato in campo. Il francese ha poi giocato contro Bologna ed Empoli.

