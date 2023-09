«La Juventus è in vendita»: l'indiscrezione de 'Il Giornale'. Ma Exor smentisce

«La Juventus è in vendita». L'indiscrezione è di quelle importanti e la lancia 'il Giornale'. Il club più titolato d'Italia e con la tradizione più antica, potrebbe cambiare proprietà per la prima volta dal 1923.

Juventus, il processo sul falso in bilancio sarà trasferito da Torino a Roma: la decisione della Cassazione

«Oggi la Juventus è in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l'ex presidente traferitosi in Olanda e il club sull'orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un'opera di bonifica contabile, di essere messa sul mercato, destinata a nuovi investitori e nuova proprietà. La fine di un'epoca, l'inizio di un'altra, lontano da Torino», si legge nell'articolo.

Nell'articolo, pubblicato in prima pagine sul Giornale, in edicola oggi, si parla «di grandi manovre per preparare l'addio al club».